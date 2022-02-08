Лучший результат для Украины за 20 лет: Ковбаснюк обновил собственный рекорд
Вторым выступлением на Олимпиаде-2022 для украинского горнолыжника Ивана Ковбаснюка стал мужской супергигант. И в нем спортсмен улучшил на одну позицию свое выступление в Пекине по сравнению с даунхиллом.
Украинец финишировал в топ-40
В финале супергиганта на Олимпиаде-2022 выступили 47 спортсменов. До Игр в Пекине украинцам лишь трижды удавалось финишировать в этой дисциплине, сообщает 24 канал.
Кстати Ковбаснюк показал лучший результат в истории Украины на скоростном спуске на Олимпиаде
В итоге Ковбаснюк занял 32-е место, впервые финишировав в супергиганте с результатом 1:25.56 минут.
Золотую награду получил австриец Маттиас Майер, который является олимпийским чемпионом Пхенчхана. Вторым стал американец Райан Кокран-Зигле, а бронза досталась норвежцу Александру Аамодт Кильде.Интересно! Автором лучшего результата украинцев есть Николай Скрябин, который финишировал на 29-м месте на Олимпийских играх в 2002 году.
В Пекине же Ковбаснюку удалось финишировать, но не улучшить результат Скрябина.
Результаты супергиганта
1. Маттиас Майер (Австрия) 1:19.94
2. Райан Кокран-Зигле (США) +0.04
3. Александр Аамодт Кильде (Норвегия) +0.42
...
32. Иван Ковбаснюк (Украина) +5.62
Иван Ковбаснюк: что известно о спортсмене
- Для украинского горнолыжника Олимпиада-2022 является второй в карьере. На Играх в Пхенчхане лучший его результат в скоростном спуске – 49-е место.
- Иван является участником пяти чемпионатов мира по горнолыжному спорту. Украинец показал лучший результат на последнем чемпионате мира в 2021 году – 30-е место в слаломе.