"Сегодня мы выступали для вас"

"Золото" завоевала в борьбе пара из Франции. Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон стали олимпийскими чемпионами.

Достойно внимания Первая в истории Украины: Гунько замкнула топ-20 на Олимпиаде в бобслее

Серебряные награды достались дуэту ОКР Виктории Синицыной и Никите Кацалапову. "Бронзу" завоевали американцы Мэдисон Габбелл и Закари Донохью.

Украинские фигуристы удовлетворены своим выступлением на Олимпиаде. Произвольный танец пара прокатала на 97.34 балла. Назарова и Никитин поблагодарили болельщиков.

Рады, что удалось полноценно выступить на Олимпийских играх и представить зрителям наши обе программы. Большая благодарность болельщикам, которые поддерживали нас. После короткой программы получили большое количество сообщений, слов поддержки. Даже от людей, не следящих за спортом. Сегодня мы выступали для вас! Довольны. Спасибо за поддержку!

– сказали украинские фигуристы.

Что известно об украинских фигуристах

Александра и Максим представляют Харьков.

Для украинского дуэта это уже вторые Олимпийские игры.

В Пхенчхане украинцы остановились в шаге от финальной двадцатки, Назарова и Никитин были 21-ми.

Интересно. Назарова и Никитин продемонстрировали лучший олимпийский результат Украины в танцах на льду за 12 лет.