"Сьогодні ми виступали для вас"

"Золото" виборола пара з Франції. Габріела Пападакіс та Гійом Сізерон стали олімпійськими чемпіонами.

Варте уваги Перша в історії України: Гунько замкнула топ-20 на Олімпіаді в бобслеї

Срібні нагороди дісталися дует ОКР Вікторії Синіцині та Микиті Кацалапову. "Бронзу" вибороли американці Медісон Габбелл та Закарі Донох'ю.

Українські фігуристи задоволені своїм виступом на Олімпіаді. Довільний танець пара прокатала на 97.34 бала. Назарова та Нікітін подякували вболівальникам.

Раді, що вдалося повноцінно виступити на Олімпійських іграх й представити глядачам наші обидві програми. Велика вдячність вболівальникам, які підтримували нас. Після короткої програми отримали дуже багато повідомлень, слів підтримки. Навіть від людей, які не слідкують за спортом. Сьогодні ми виступали для вас! Задоволені. Дуже дякуємо за підтримку!

– сказали українські фігуристи.

Що відомо про українських фігуристів

Олександра та Максим представляють Харків.

Для українського дуету це вже другі Олімпійські ігри.

Для дуету це другі Олімпійські ігри в кар'єрі. У Пхьончхані українці зупинилися за крок до фінальної двадцятки, Назарова та Нікітін були 21-ми.

Цікаво. Назарова й Нікітін продемонстрували найкращий олімпійський результат України в танцях на льоду за 12 років.