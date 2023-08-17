Без неожиданностей: в УЕФА назвали претендентов на лучшего футболиста сезона 2022/2023

В УЕФА назвали трех футболистов, которые будут соревноваться за награду лучшего игрока по итогам сезона 2022/2023.

Тройку финалистов составили два игрока английского Манчестер Сити – Кевин Де Брюйне и Эрлинг Холанн. А также Лионель Месси, в прошлом сезоне выступавший за французский ПСЖ.

Достойно внимания Лучше Холанна и на уровне Месси: игрок МанСити выиграл почти все топовые трофеи в 23 года

Как отбирали игроков

Первоначальный шорт-лист игроков был составлен технической исследовательской группой УЕФА на основе их выступлений в течение сезона 2022/23 на уровне клубов и национальных сборных.

Затем за трех лучших номинантов голосовало жюри, в состав которого входили тренеры клубов, игравших на групповых этапах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а также тренеры мужских национальных сборных команд УЕФА. Также частью жюри являлась группа журналистов.

Тренеров и журналистов попросили выбрать своих трех лучших игроков из короткого списка, выставив им соответствующие оценки – 1, 3 и 5. Итоговый результат определяли по суммарному количеству голосов тренеров и журналистов. Тренерам не разрешали голосовать за игроков своей команды.

Почему Эрлинг Холанн

Голы, голы и снова голы. В УЕФА отмечают огромное количество результативных ударов норвежского нападающего в Манчестер Сити. Он забил 12 голов в Лиге чемпионов, что на 4 больше, чем у ближайшего его преследователя. При этом он оформил пента-трик в матче 1/8 финала в ворота РБ Лейпцига. И стал самым молодым игроком (и самым быстрым), который в общей сложности забил 35 голов в Лиге чемпионов. И привел команду к первой в истории победе в Лиге чемпионов.

Та же история и в чемпионате Англии – 36 голов и очередной чемпионский титул. И в нынешнем сезоне МанСити впервые оформил золотой требл.

Почему Кевин Де Брюйне

Трудно представить нынешнюю игру МанСити без своего главного "двигателя" – бельгийца Кевина Де Брюйне. Но только на восьмой сезон пребывания в составе "горожан" полузащитник наконец-то победил в Лиге чемпионов. В турнире он отдал семь результативных передач и четырежды признавался игроком матча.

Почему Лионель Месси

В составе ПСЖ Месси второй раз подряд стал чемпионом Франции. Но самое большое его достижение в прошлом сезоне – это победа сборной Аргентины на чемпионате мира. Также на турнире он получил "Золотой мяч" в качестве лучшего игрока. А в марте 2023 года Месси забил свой 100-й гол на международном уровне.

Также в УЕФА назвали еще восемь игроков, набравших очки во время голосования:

4. Илкай Гюндоган (Германия и Манчестер Сити, сейчас в Барселоне) – 129 очков

5. Родри (Испания и Манчестер Сити) – 110 очков

6. Килиан Мбаппе (Франция и ПСЖ) – 82 очка

7. Лука Модрич (Хорватия и Реал) – 33 очка

8. Марсело Брозович (Хорватия и Интер, сейчас в Аль-Насре) – 20 очков

9. Деклан Райс (Англия и Вест Хэм, сейчас в Арсенале) – 14 очков

10. Алексис Мак Аллистер (Аргентина и Брайтон, сейчас в Ливерпуле) – 12 очков

11. Хесус Навас (Испания и Севилья) – 6 очков

Определение победителя состоится 31 августа на официальной церемонии, когда состоится и жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.