Как талант из Южной Америки бешеным ударом огорчил МанСити: видео лучшего гола сезона АПЛ
Источник:твиттер АПЛ
Хулио Энсисо забил лучший гол в чемпионате Англии 2022-2023. Парагваец не только помог Брайтону не проиграть чемпиону, но еще и гарантировал команде выход в Лигу Европы.
В конце мая подошел к завершению сезон АПЛ 2022-2023. Победителем чемпионата Англии стал Манчестер Сити, на финише смог опередить Арсенал.
По теме Бывшего наставника Зинченко признали лучшим тренером АПЛ
Тем временем Английская Премьер-лига определила лучший гол турнира. На это звание претендовали девять игроков, в том числе и эксгравец Шахтера Виллиан:
- Аллен Сен-Максимен (Ньюкасл)
- Айвен Тони (Брентфорд)
- Мигель Альмирон (Ньюкасл)
- Йонни Отто (Вулверхэмптон)
- Демарай Грей (Эвертон)
- Майкл Олисе (Кристалл Пелас)
- Виллиан (Фулхэм)
- Хулио Энсисо (Брайтон)
- Матеус Нуньес (Вулверхэмптон)
В итоге голосование выиграл парагвайский нападающий Брайтона. Хулио Энсисо забил чудо-гол в перенесенном матче 32 тура против уже чемпиона Манчестер Сити.
Видео красивого гола Хулио Энсисо:
19-летний игрок команды Роберто Де Дзерби отважился на дальний выстрел из-за пределов штрафной. Мяч влетел точь-в-точь в "девятку" ворот манкунианцев. Это позволило Брайтону вырвать ничью и гарантировать себе путевку в Лигу Европы на следующий сезон.Интересно знать. Хулио Энсисо перешел в Брайтон летом 2022 года за 9,5 миллиона фунтов из парагвайского Либертада. В 26 поединках за "чаек" игрок забил 4 гола и отдал три ассиста. Также на его счету 10 матчей за сборную Парагвая.