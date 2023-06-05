В конце мая подошел к завершению сезон АПЛ 2022-2023. Победителем чемпионата Англии стал Манчестер Сити, на финише смог опередить Арсенал.

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Тем временем Английская Премьер-лига определила лучший гол турнира. На это звание претендовали девять игроков, в том числе и эксгравец Шахтера Виллиан:

  • Аллен Сен-Максимен (Ньюкасл)
  • Айвен Тони (Брентфорд)
  • Мигель Альмирон (Ньюкасл)
  • Йонни Отто (Вулверхэмптон)
  • Демарай Грей (Эвертон)
  • Майкл Олисе (Кристалл Пелас)
  • Виллиан (Фулхэм)
  • Хулио Энсисо (Брайтон)
  • Матеус Нуньес (Вулверхэмптон)

В итоге голосование выиграл парагвайский нападающий Брайтона. Хулио Энсисо забил чудо-гол в перенесенном матче 32 тура против уже чемпиона Манчестер Сити.

Видео красивого гола Хулио Энсисо:

19-летний игрок команды Роберто Де Дзерби отважился на дальний выстрел из-за пределов штрафной. Мяч влетел точь-в-точь в "девятку" ворот манкунианцев. Это позволило Брайтону вырвать ничью и гарантировать себе путевку в Лигу Европы на следующий сезон.