В конце мая подошел к завершению сезон АПЛ 2022-2023. Победителем чемпионата Англии стал Манчестер Сити, на финише смог опередить Арсенал.

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Тем временем Английская Премьер-лига определила лучший гол турнира. На это звание претендовали девять игроков, в том числе и эксгравец Шахтера Виллиан:

Аллен Сен-Максимен (Ньюкасл)

Айвен Тони (Брентфорд)

Мигель Альмирон (Ньюкасл)

Йонни Отто (Вулверхэмптон)

Демарай Грей (Эвертон)

Майкл Олисе (Кристалл Пелас)

Виллиан (Фулхэм)

Хулио Энсисо (Брайтон)

Матеус Нуньес (Вулверхэмптон)

В итоге голосование выиграл парагвайский нападающий Брайтона. Хулио Энсисо забил чудо-гол в перенесенном матче 32 тура против уже чемпиона Манчестер Сити.

Видео красивого гола Хулио Энсисо:

19-летний игрок команды Роберто Де Дзерби отважился на дальний выстрел из-за пределов штрафной. Мяч влетел точь-в-точь в "девятку" ворот манкунианцев. Это позволило Брайтону вырвать ничью и гарантировать себе путевку в Лигу Европы на следующий сезон.

Интересно знать. Хулио Энсисо перешел в Брайтон летом 2022 года за 9,5 миллиона фунтов из парагвайского Либертада. В 26 поединках за "чаек" игрок забил 4 гола и отдал три ассиста. Также на его счету 10 матчей за сборную Парагвая.