Наприкінці травня підійшов до завершення сезон АПЛ 2022-2023. Переможцем чемпіонату Англії став Манчестер Сіті, який на фініші зміг випередити Арсенал.

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Тим часом, Англійська Прем'єр-ліга визначила найкращий гол турніру. На це звання претендували дев'ятеро гравців, в тому числі і ексгравець Шахтаря Вілліан:

  • Ален Сен-Максімен (Ньюкасл)
  • Айвен Тоні (Брентфорд)
  • Мігель Альмірон (Ньюкасл)
  • Йонні Отто (Вулверхемптон)
  • Демарай Грей (Евертон)
  • Майкл Олісе (Крістал Пелас)
  • Вілліан (Фулхем)
  • Хуліо Енсісо (Брайтон)
  • Матеус Нуньєс (Вулверхемптон)

У підсумку голосування виграв парагвайський нападник Брайтона. Хуліо Енсісо забив диво-гол у перенесеному матчі 32 туру проти вже чемпіона Манчестер Сіті.

Відео красивого голу Хуліо Енсісо:

19-річний гравець команди Роберто Де Дзербі відважився на дальній постріл з-за меж карного майданчика. М'яч влетів точнісінько у "дев'ятку" воріт манкуніанців. Це дозволило Брайтону вирвати нічию та гарантувати собі путівку в Лігу Європи на наступний сезон.