На церемонии The Best FIFA Football Awards 2022 были определены лучшие игроки, тренеры и болельщики в 11 номинациях. Лауреатов определяли путем голосования главные тренеры и капитаны национальных сборных, а также журналисты со всего мира.

Подробнее Лионель Месси во второй раз стал лучшим игроком года по версии ФИФА: все победители

Лучшим футболистом признали аргентинца Лионеля Месси, а лучшим тренером – наставника сборной Аргентины Лионеля Скалони, который в 2022 году привел "альбиселесте" к званию чемпиона мира. Лучшей же футболисткой признали Алексию Путельяс.

На сайте ФИФА также опубликовали и результаты, кто и как голосовал в каждой из номинаций – там выбирали по три кандидатуры, которые расставляли соответственно по местам.

Например, капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко свои голоса отдал за Лионеля Месси (первое место), Килиана Мбаппе (второе место) и Карима Бензема (третье место).

В то же время в результатах ФИФА главным тренером сборной Украины значится Руслан Ротань, возглавляющий молодежную сборную Украины. Все потому, что сейчас национальная сборная Украины пока без наставника. И не исключено, что на матч против сборной Англии 26 марта "сине-желтых" выведет именно Руслан Ротань. Он, к слову, проголосовал так же, как Ярмоленко – Месси, Мбаппе и Бензема.

В то же время, на сайте Украинской ассоциации футбола решили опубликовать не результаты голосования представлявшего Украину Ротаня, а Александра Петракова – бывшего тренера сборной Украины. При этом Петраков участвовал в голосовании уже как главный тренер сборной Армении, которую и возглавил после того, как покинул сборную Украины.

Среди журналистов Украину представлял Валерий Новобранец. Однако его результаты голосования на сайте УАФ решили не представлять.