На церемонії The Best FIFA Football Awards 2022 було визначено найкращих гравців, тренерів та вболівальників в 11 номінаціях. Лауреатів визначали шляхом голосування головні тренери й капітани національних збірних, а також журналісти з усього світу.

Детальніше Ліонель Мессі вдруге став найкращим гравцем року за версією ФІФА: всі переможці

Найкращим футболістом визнали аргентинця Ліонеля Мессі, а найкращим тренером – наставника збірної Аргентини Ліонеля Скалоні, який у 2022 році привів "альбіселесте" до звання чемпіона світу. Найкращою футболісткою ж визнали Алексію Путельяс.

На сайті ФІФА також опублікували й результати, хто і як голосував в кожній з номінацій – там обирали по три кандидатури, які розставляли відповідно по місцях.

Для прикладу, капітан збірної України Андрій Ярмоленко свої голоси віддав Ліонеля Мессі (перше місце), Кіліана Мбаппе (друге місце) та Каріма Бензема (третє місце).

Та в результатах ФІФА головним тренером збірної України значиться Руслан Ротань, який очолює молодіжну збірну України. Все через те, що зараз національна збірна України поки нема наставника. І не виключено, що на матч проти збірної Англії 26 березня "синьо-жовтих" виведе саме Руслан Ротань. Він, до слова, проголосував так, як і Ярмоленко – Мессі, Мбаппе та Бензема.

Водночас на сайті Української асоціації футболу вирішили опублікувати не результати голосування Ротаня, який представляв Україну, а Олександра Петракова – колишнього тренера збірної України. При цьому що Петраков участь в голосуванні брав вже як головний тренер збірної Вірменії, яку й очолив після того, як покинув збірну України.

Серед журналістів Україну представляв Валерій Новобранець. Однак його результати голосування на сайті УАФ вирішили не подавати.