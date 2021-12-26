Лучший форвард УПЛ вспомнил, как пробежал 105 километров под руководством Кварцяного

Основной нападающий Днепра-1 Артем Довбик вспомнил худшие тренировки в своей карьере. Тренер Виталий Кварцяный давал нечеловеческие нагрузки на футболистов.

Тренировки при Кварцяном

Артему Довбику в свое время "посчастливилось" потренироваться под руководством Виталия Кварцяного. Тренера все знают по его одиозному поведению и мощным тренировкам.

Читайте также Герой сборной Украины на Евро-2020 определился с чемпионатом, в котором планирует продолжить карьеру

Нападающий рассказал о лошадиных нагрузках, которые давал наставник. Кварцяный хотел дать футболистам серьезную физическую подготовку, как говорят в народе "физуху". Экстренная помощь заставляла просыпаться игроков очень рано, выпивать овес и бежать на тренировку.

Мог дать один мяч на 40 игроков

Интересно, что методика у Кварцяного была довольно неоднозначная. Тренировки под его руководством могли проходить почти без мячей, его подопечные бегали огромные кроссы.

Кварцяный мог дать один мяч на игроков. Поэтому футболисты могли в течение тренировки даже не прикоснуться ни разу к мячу.

"В 6:30 подъем был, выпиваешь овес. Он говорил: "Артем, знаешь, я хочу, чтобы ты был как лошадь. Но мне надо, чтобы ты пил овес". Какой овес? Мы просто выпивали и бежали. Просто бежали, потом ложились спать", – ответил форвард.

"Я за семь дней пробежал 105 километров"

По мнению Довбика, такая методика была неправильной и неэффективной для него.

Просыпаешься, ешь, опять побежал. Я за семь дней пробежал 105 километров. Потом приехал в Днепр и у меня колеса спустили. Я будто там выбегал все силы. Неправильная подготовка. У меня все на убыль пошло. Я сыграл 8 игр, ни одного гола не забил,

– рассказал Довбик.