Довбиком интересовались такие клубы, как Бешикташ, итальянские Торино, Фиорентина, Сампдория, французский Марсель, испанский Реал Сосьедад и ряд команд немецкой Бундеслиги. На вопрос, правда ли это, Довбик ответил, что интерес от практически всех перечисленных выше клубов действительно имел место быть.
К слову Динамо заинтересовано в приобретении Довбика: Днепр-1 назвал цену на форварда
"Процентов на 70-80 – это правда. Всему свое время. Для меня будет лучше и для клуба, если он заработает. Они должны понимать, что главное не переждать. Это не будет как в прошлый раз, хотим быть подготовленными. У нас есть план действий на полгода, изучаю язык.
В каком топ-чемпионате хотел бы играть? Мне Италия нравится. Как страна, и сам чемпионат. Малиновский там феерит. Этим Италия и подкупает", – сказал Довбик.
Что известно о Довбика
- Статистический портал Transfermarkt оценивает стоимость Довбика в пять миллионов евро. Контракт Артема с днепровским клубом действует до конца 2023 года.
- В текущем сезоне 24-летний форвард сыграл за Днепр-1 в 17 матчах чемпионата Украины, в которых забил 14 голов и отдал пять результативных передач. Артем возглавляет бомбардирскую гонку в УПЛ.
- Ранее Довбик выступал за черкасский Днепр, молдавскую Зарю Бельцы (три матча), Днепр (24 матча, шесть голов), датские Мидтьюлланд (22 игры, один точный удар) и Сендерйюске (23 матча, четыре гола).
- Команда Игоря Йовичевича ушла на зимнюю паузу на третьем месте.