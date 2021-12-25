Довбиком интересовались такие клубы, как Бешикташ, итальянские Торино, Фиорентина, Сампдория, французский Марсель, испанский Реал Сосьедад и ряд команд немецкой Бундеслиги. На вопрос, правда ли это, Довбик ответил, что интерес от практически всех перечисленных выше клубов действительно имел место быть.

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"Процентов на 70-80 – это правда. Всему свое время. Для меня будет лучше и для клуба, если он заработает. Они должны понимать, что главное не переждать. Это не будет как в прошлый раз, хотим быть подготовленными. У нас есть план действий на полгода, изучаю язык.

В каком топ-чемпионате хотел бы играть? Мне Италия нравится. Как страна, и сам чемпионат. Малиновский там феерит. Этим Италия и подкупает", – сказал Довбик.

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