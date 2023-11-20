"Надеюсь, на этот раз будет так же": Мыколенко назвал свой лучший ассист в карьере

Защитник сборной Украины Виталий Мыколенко в преддверии решающего матча отбора к Евро-2024 вспомнил свой лучший ассист в карьере. Он надеется, что в сегодняшнем матче сможет повторить свой успех.

Мыколенко в преддверии решающего матча отбора к Евро-2024 с командой Италии вспомнил о поединке с Португалией (2:1) в рамках квалификации к предыдущему чемпионату Европы.

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Мыколенко вспомнил историческую игру сборной

Напомним, что сборная Украины досрочно вышла в финальную часть Евро-2020. 14 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве состоялся матч отбора на Евро-2020, в котором "сине-желтые" принимала Португалию. Встреча завершилась победой украинской сборной со счётом 2:1.

На 27-й минуте матча Украина – Португалия, который проходил в Киеве, Мыколенко ассистировал Андрею Ярмоленко.

"Мы играли с Португалией за выход из группы на Евро-2020. Если бы мы выиграли – выходили бы, ничья – еще было бы под вопросом. Тогда они были действующими чемпионами Европы. И ничего, выиграли. Мы очень хорошо тогда играли. Тогда у Тараса (Степаненко) была красная карточка, немного игра изменилась. Мы выстояли на последних минутах и вышли на Евро. Надеюсь, в этот раз будет так же", – вспомнил игрок.

Мыколенко назвал свой ассист в матче с Португалией лучшим в карьере.

Решающая игра с Италией