От братьев Кличко до золотого поколения олимпийцев: топ-боксеры Украины за время Независимости

Украинская школа бокса – одна из лучших в мире наряду с кубинской, мексиканской, американской и британской. За 30 лет независимости Украины у нас было 12 чемпионов мира в профессиональном боксе. О главных героях украинского бокса читайте в материале Спорт 24.

Сначала были братья Кличко, а затем – все остальные…

Поколение украинцев, родившихся в первые годы независимости Украины, росли параллельно с достижениями братьев Кличко – Владимира и Виталия. Переоценить вклад Кличко в развитие Украины – невозможно.

Примечательно Легендарный Дэвид Хэй возвращается на ринг: дата боя и соперник

До сих пор во многих странах мира маркером Украины остается фамилия Кличко. Именно с двумя великанами и выдающимся футболистом Андреем Шевченко Украина до сих пор ассоциируется у иностранцев.

Кличко – это романтика украинского бокса, когда один брат мстит за другого. Кличко – это о братской поддержке и общем стремлении к цели.

В профессиональном боксе оба могут похвастаться большими достижениями. Если Виталий был успешным кикбоксером, Владимир – олимпийский чемпион 1996 года.

Оба успешно дебютировали в профессионалах в ноябре 1996 года в Германии. Виталий выиграл 27 боев подряд, когда Владимир – 24. У Кличко-старшего есть уникальный рекорд с 27 подряд выигранных поединков досрочно.

Кроме того, Виталий один из немногих боксеров, который никогда не был даже в нокдауне несмотря на два поражения техническим решением. Бой за титул WBC с Ленноксом Льюисом в 2003 году навсегда войдет в классику мирового бокса.

Виталий владел титулами чемпиона мира WBO и WBC. По версии WBC за украинцем закреплен статус "Вечного чемпиона".



Братья Кличко / Фото AP

Кличко-младший потерпел 5 поражений и после каждой неудачи украинца "хоронили". Однако Владимир возвращался еще сильнее и одерживал победы. Ему удалось собрать титулы WBA, WBO, IBF.

Владимир – рекордсмен по количеству побежденных соперников за титул чемпиона мира в тяжелом весе – 23.

Кличко стали первым братьями-боксерами, которые одновременно одерживали все самые престижные титулы чемпиона мира.

Алина Шатерникова – единственная украинская чемпионка

Среди украинских чемпионов по боксу нашлось место и женщине. До сих пор самой сильной украинской боксершей остается Алина Шатерникова.

Впервые Шатерникова заявила о себе в 1999 году. Тогда украинка выигрывает титул чемпионки Европы по версии WIBF. Алина трижды защитила титул.

В 2000 году Шатерникова получила шанс завоевать престижный титул чемпионки мира по версии WIBF. Несмотря на доминирование Алины судьи отдали скандальную победу немки Регине Хальмих.

Через год Шатерникова получила шанс взять реванш, но опять понесла поражение.



Алина Шатерникова / Фото фейсбук Алины Шатерниковой

Несмотря на неудачи Алина не сдалась и продолжила идти к своей цели. Пик карьеры Шатерниковой наступил в 2002 году, когда она наконец стала чемпионкой мира.

Несокрушимые Сидоренко и Дзинзирук

Украинка победила Кэти Браун. В 2005 году спортсменка выиграла чемпионат мира в Киеве. Тогда Шатерникова стала обладательницей пояса по версии Global Boxing Union.

Большой вклад в развитие украинского бокса сделал Владимир Сидоренко, который выступал в более легкой весовой категории.

Одной из сильных сторон украинского бокса является любительский уровень. Перед тем, как стать чемпионом мира в профессионалах, Сидоренко достиг значительных высот в любителях. В 2000 году Владимир стал бронзовым призером Олимпиады.

Кроме того, украинец дважды выиграл чемпионат Европы. В 2001 году Сидоренко удалось завоевать серебро чемпионата мира.

После этого Владимир решился перейти в профессионалы. До чемпионского боя Владимир провел 16 боев, в которых одержал победы. В 2005 году украинец завоевал титул WBA, который удерживал до 2008 года. Владимир провел 6 успешных защит.



Владимир Сидоренко / Фото Getty Images

Выдающуюся карьеру боксера провел Сергей Дзинзирук, который достиг значительного успеха в любителях и профессионалах. На любительском уровне крымчанину удалось дважды стать призером чемпионатов Европы и выиграть "серебро" чемпионата мира.

Переход Сергея в профи состоялся в 1999 году. Украинец выиграл аж 37 боев подряд. Путь к титулу Сергея начался в 2003 году, когда он завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в первом среднем весе.

В 2005 году Дзинзирук выиграл полноценный титул WBO, который удерживал до 2011 года. Сергей провел 7 защит пояса.

В 2010 году непобедимый Дзинзирук вышел на бой за вакантный пояс WBC и The Ring в среднем весе против очень известного и опытного аргентинца Серхио Мартинеса. Изменение веса не пошло на пользу Сергею и он потерпел болезненное поражение.



Сергей Дзиндзирук / Фото AP

Титул WBO остался в руках украинца, ведь он не был на кону боя с Мартинесом. Но в октябре 2011 года Дзинзирук таки потерял пояс. WBO лишила украинца титула, ведь он долго не защищал его.

Одной из причин этого были проблемы промоутерской компании Universum, с которой сотрудничал Дзинзирук. В 2013 году украинец проиграл Брайану Вери, после чего завершил карьеру.

Андрей Котельник

Непростой путь к званию чемпиона мира пришлось преодолеть львовянину Андрею Котельнику. Как и большинство украинских боксеров, Котельник решил развивать карьеру в Германии. На старте профессиональных выступлений украинец выиграл 23 боя подряд.

Дважды Котельнику пришлось сражаться против француза Сулеймана Мбайе, который в итоге стал знаковым в карьере Котельника. В 2004 году именно француз нанес первое поражение Котельнику, после чего Андрей не без проблем вернулся на путь к титулу.



Андрей Котельник / Фото boxing.de

Бойцы устроили реванш в 2007 году за титул WBA. Мбайе отстоял пояс благодаря сомнительному решению судей.

Просмотрев бой, в WBA решили снова предоставить Котельнику статус официального претендента. В 2008 году Андрей своим шансом воспользовался. Он побил британца Гэвина Риза и получил титул.

К сожалению, Котельник удерживал пояс только до 2009 года, проведя две успешные защиты. Андрей потерял титул в бою с мощным Амиром Ханом.

Юрий Нужненко и Вячеслав Сенченко

В боксе часто бывает, что за титул сражаются представители одной страны. Хотя для Украины это редкость, но такой поединок имел место в 2010 году. Ринг свел Юрия Нужненко и Вячеслава Сенченко.

Путь Нужненко к званию чемпиона мира начался в 2006 году, когда он выиграл титул WBA Inter-Continental в полусреднем весе. Через год Юрий завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBA.

В 2008 году Нужненко стал полноценным чемпионом. WBA объявила Нужненко чемпионом мира в полусреднем весе, ведь предыдущий обладатель титула Антонио Маргарито был признан суперчемпионом. В том же году Юрий защитил пояс, но потерял его в бою с Сенченко.

Очень удачно в профессиональном боксе дебютировал Сенченко. Украинец умело побеждал соперника за соперником и получил титулы интерконтинентального чемпиона мира по версии IBF, а впоследствии и WBA.

В 2010 году Нужненко и Сенченко встретились в Донецке. Победу по очкам одержал Сенченко и отобрал титул WBA.



Фото RingSide24

Проведя три успешные защиты пояса, Вячеслав уступил Полу Малиньяджи и потерял титул. После этого Сенченко получил еще 5 побед при одном поражении. Пожалуй, наиболее знаковый бой Сенченко состоялся в 2012 году.

Вячеслав отправился в Великобританию для встречи со звездным Рикки Хаттоном. Британец побеждал по очкам в зрелищном поединке, но в 9 раунде Сенченко нокаутировал Хаттона ударом в печень и отправил на пенсию!

Как Сенченко победил Хаттона – видео

Виктор Постол

Украинский "Айсмен" – один из ярких примеров боксера, который имеет железную волю к победе. Виктор выиграл 27 боев подряд перед тем, как получил шанс стать чемпионом мира.

В 2015 году Постол встретился с аргентинцем Лукасом Мартином Матиссе и выиграл вакантный титул WBC в первом полусреднем весе.

Постолу удалось стать только четвертым украинцем, который завоевал престижный титул в боксе. К сожалению, Виктор недолго удерживал звание чемпиона мира.

В 2016 году украинец провел объединительный бой против Теренса Кроуфорда, который владел титулом WBO. Постол уступил американцу, но не позволил тому выиграть нокаутом. Кроуфорд – один из эталонных боксеров, который уже 37 боев не знает горечи поражений.



Виктор Постол / Фото AFP

Неудача не сломила Постола, который, несмотря на еще одно поражение Джошу Тейлору получил свой второй шанс. Летом 2020 года "Айсмен" встретился с Хосе Рамиресом за титулы WBC и WBO.

В удивительно равном поединке судьи отдали победу Рамиресу. Многие эксперты, журналисты и фанаты бокса сошлись на том, что Постол заслуживал по крайней мере на ничью.

Впрочем, украинец после поражения планирует изменить весовую категорию и побороться за другие титулы.

Золотое поколение олимпийцев

В 2012 году сборная Украины по боксу провела, пожалуй, наиболее успешную кампанию на Олимпийских играх. Украинцы завоевали аж 5 медалей (2 золота, 1 серебро и 2 бронзы) и заняли второе место в медальном зачете. Нашу сборную опередила только Великобритания, чьих спортсменов заметно тянули на Играх в Лондоне.

Бронзовыми призерами Олимпиады стали Тарас Шелестюк и Александр Гвоздик. Серебро досталось Денису Беринчику. Олимпийскими чемпионами стали Василий Ломаченко и Александр Усик. В дальнейшем аж трое боксеров стали чемпионами мира.

Александр Гвоздик стал одним из немногих боксеров, который завоевал титул WBC. Харьковчанин завоевал титул в конце 2018 года, когда брутально нокаутировал Адониса Стивенсона.

Канадец после поражения боролся за жизнь и, к счастью, выиграл. Весной 2019-го Гвоздик выиграл свой 17 бой подряд и защитил титул. И уже осенью пояс "убежал" от Александра. Гвоздик уступил россиянину Артуру Бетербиеву в объединительном поединке.



Александр Гвоздик / Фото Top Rank

Украинец проиграл справедливо, но не показал себя на 100%. Заметными были проблемы в подготовке украинца к бою.

Впрочем, Гвоздик неожиданно ушел из бокса летом 2020-го. Причина, по словам Александра, в отсутствии топ-боев и гонораров. Украинец решил сосредоточиться на бизнесе.

Хочется верить, что украинский гвоздь еще не сказал своего последнего слова в боксе...

Василий Ломаченко – это олицетворение не только украинского бокса, но и мирового. Ломаченко узнал, что такое гребень славы и как неприятно падать после поражения. Василий уникальный боксер с удивительной техникой. Едва ли не лучшей среди современных бойцов.

Уже в третьем бою на профи-ринге двукратный олимпийский чемпион завоевал титул WBO. Василию удалось стать чемпионом мира в трех весовых категориях.



Василий Ломаченко / Фото Getty Images

Осенью 2020 года Ломаченко шел к самой большой цели своей спортивной жизни – звание абсолютного чемпиона мира. Украинец несмотря на травму решил драться с Теофимо Лопесом и проиграл. Лома потерял аж три титула.

Василий уже вернулся после неудачи и уничтожил Масайоши Накатани. Ломаченко не планирует останавливаться и еще обязательно поборется за титул чемпиона мира. Возможно, даже с Лопесом.

Александр Усик уникальный боксер для Украины. Крымчанин – первый украинец в истории, который стал абсолютным чемпионом мира в боксе.

Александру повезло, что турнир WBSS проводился в первом тяжелом весе и там сосредоточились боксеры с другими титулами.



Александр Усик / Фото Getty Images

К титулу WBO в турнире Усик добавил пояс WBC. В финале в Москве Александр уничтожил Мурата Гассиева и отобрал пояса IBF и WBA. Усик стал первым победителем Кубка Мухаммеда Али.

Далакян – единственный действующий чемпион

Александр не остановился и перешел в тяжелый дивизион, где из украинцев чемпионами были только братья Кличко. Уже 25 сентября Усик встретится с Джошуа за титулы чемпиона мира WBA, WBO, IBF. Болеем за Усика!

Сейчас Украина имеет только одного действующего чемпиона мира. Титул WBA в легчайшем весе удерживает до сих пор непобедимый днепрянин Артем Далакян, который выиграл все 20 поединков на профессиональном уровне.

На любительском уровне Далакян выиграл много поединков, однако в сборной Украины был далеко не первым номером. Достижением Артема на раннем этапе карьеры была победа на чемпионате мира среди военнослужащих.

В 2011 году Далакян дебютировал в профессионалах и 9 боев подряд провел в Донецке. Артему удалось стать интернациональным и континентальным чемпионом по версии WBA, но на этом он не остановился. Боксер продолжил идти к цели.



Артем Далакян / Фото boxingnews.com.ua

В 2018 году украинец победил американца Брайана Вилория за вакантный титул WBA. После этого Артем провел 4 успешных защиты.

Предыдущий поединок Далакяна состоялся еще в феврале 2020 года. Несмотря на травму Артем деклассировал Хосбера Переса.

Украинец, пожалуй, самый сильный представитель своего дивизиона. Из-за этого другие чемпионы не спешат выставлять титулы на кон в бою с Артемом. Очевидно, что у Далакяна есть все, чтобы получить новые титулы. Для этого нужны только новые бои!