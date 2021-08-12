Главным событием вечера бокса станет бой бывшего чемпиона в шести весовых категориях Оскара Де Ла Хойя и экс-чемпиона UFC Витора Белфорта.

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Соперником Хэя будет бывший партнер по тренировкам Джо Фурнье.

Поединок состоится 11 сентября в на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (США).

Что известно о карьере Хэя

  • Дэвид Хэй завершил карьеру в мае 2018 года после второго подряд досрочного поражения от Тони Белью.
  • В 2011 году Хэй проиграл Владимиру Кличко в объединительном бою единогласным решением судей – 118:108, 117:109, 116:110.