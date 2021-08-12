Главным событием вечера бокса станет бой бывшего чемпиона в шести весовых категориях Оскара Де Ла Хойя и экс-чемпиона UFC Витора Белфорта.

К слову Усик не получит реванш, если проиграет Джошуа

Соперником Хэя будет бывший партнер по тренировкам Джо Фурнье.

Поединок состоится 11 сентября в на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (США).

Что известно о карьере Хэя