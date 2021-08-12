Главным событием вечера бокса станет бой бывшего чемпиона в шести весовых категориях Оскара Де Ла Хойя и экс-чемпиона UFC Витора Белфорта.
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Соперником Хэя будет бывший партнер по тренировкам Джо Фурнье.
Поединок состоится 11 сентября в на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (США).
Что известно о карьере Хэя
- Дэвид Хэй завершил карьеру в мае 2018 года после второго подряд досрочного поражения от Тони Белью.
- В 2011 году Хэй проиграл Владимиру Кличко в объединительном бою единогласным решением судей – 118:108, 117:109, 116:110.