Лучшие шутки Коноплянки: как Евгений поднимал настроение фанатам – смешные видео

Экс-игрок Днепра и Шахтера всегда любил пошутить перед или после футбольных матчей. Вспоминаем самые смешные приколы с участием Коноплянки.

Одному из самых звездных украинских игроков этого столетия Евгению Коноплянке исполнилось 33 года. Вингер был яркой частью национальной сборной и немало пофеерировал в УПЛ.

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Однако карьера таланта на границе не очень удалась. После провального камбэка в чемпионат Украины Евгений отправился доигрывать в Польшу в Краковию.

Впрочем, Коноплянка запомнился не только красивыми голами, но и отличным чувством юмора, пишет 24 канал. Евгений не терял позитивного настроения ни в коем случае и при любой возможности пытался поднять журналистам и болельщикам настроение.

Как в добрые времена: Коноплянка забил роскошный гол со штрафного – видео удара

Например. в поединке квалификации к ЧМ-2014 Коноплянка отдал победный ассист на Ярмоленко в сверхважном матче с поляками. Также в одном из моментов он вынес грудью мяч с линии ворот.

Походы в тренажерку и "полузмея" от Коно:

После ответного матча плей-офф отбора на Евро-2016 в Словении (1:1) Евгений высмеял подготовку поля. Он тонко заметил, что соперники больше сражались, чем играли в футбол.

"Мы просили их полить поле, а они, наверное, максимум вышли и поплевали":

А перед тем матчем он посетил пресс-конференцию, где пошутил над иностранным журналистом. Было бы любопытно услышать ответ Евгения без переводчика.

"Можете не переводить":

А вот так Коно подговорил партнеров по сборной разыграть Евгения Хачериди на его день рождения. Получилось довольно освежающее.

Хачериди в бассейне:

Пробовал себя Евгений и в кинематографе. Он сыграл камео в комедийном сериале "Виталий" с Гариком Бирчей в главной роли.

Коноплянка в телесериале:

Еще Коноплянка шутил над своими поцелуями на камеру после голов:

После поражения от Фиорентины в Лиге Европы Евгений красноречиво высказался о манере игры соперника. Он даже сравнил свой нос с носом Кличко после боя.

"Так набили шнобель, что будет как у Кличко после боя":

При переходе в Севилью Евгений решил пошутить на презентации. Вингер упал на ровном месте, чем развеселил публику.

Веселая презентация Коноплянки:

В одном из матчей по Севилье Коно долго не выпускали на поле из-за того, что не было остановок в матче. Для Жени даже этот момент стал поводом для шутки.

"Ладно, я пошел":