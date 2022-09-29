Одному з найзірковіших українських гравців цього століття Євгену Коноплянці виповнилось 33 роки. Вінгер був яскравою частиною національної збірної та немало пофеєрив в УПЛ.

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Проте кар'єра таланта на кордоном не дуже вдалась. Після провального камбеку в чемпіонат України Євген відправився догравати у Польщу до Краковії.

Втім, Коноплянка запам'ятався не тільки красивими голами, а ще і відмінним почуттям гумору, пише 24 канал. Євген не втрачав позитивний настрій в жодному разі і при будь-якій нагоді намагався підняти журналістам та вболівальникам настрій.

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Наприклад. у поєдинку кваліфікації до ЧС-2014 Коноплянка віддав переможний асист на Ярмоленка у надважливому матчі з поляками. Також в одному із моментів він виніс грудьми м'яч з лінії воріт.

Походи в тренажерку та "напівзмія" від Коно:

Після матчу-відповіді плей-офф відбору на Євро-2016 у Словенії (1:1) Євген висміяв підготовку поля. Він тонко зауважив, що суперники більше бились, ніж грали у футбол.

"Ми просили їх полити поле, а вони мабуть максимум вийшли і поплювали":

А перед тим матчем він відвідав пресконференцію, де пожартував з іноземного журналіста. Було б цікаво почути відповідь Євгена без перекладача.

"Можете не перекладати":

А ось так Коно підговорив партнерів по збірній розіграти Євгена Хачеріді на його день народження. Вийшло доволі освіжаюче.

Хачеріді у басейні:

Спробував себе Євген і у кінематографі. Він зіграв камео у комедійному серіалі "Віталька" з Гаріком Бірчею в головній ролі.

Коноплянка у телесеріалі:

Ще Коноплянка жартував зі своїх поцілунків на камеру після голів:

Після поразки від Фіорентини в Лізі Європи Євген красномовно висловився про манеру гри суперника. Він навіть порівняв свій ніс із носом Кличка після бою.

"Так набили шнобель, що буде як у Кличка після бою":

При переході в Севілью Євген вирішив пожартувати не презентації. Вінгер впав на рівному місці, чим розвеселив публіку.

Весела презентація Коноплянки:

В одному із матчів за Севілью Коно довго не випускали на поле через те, що не було зупинок в матчі. Для Жені навіть цей момент став приводом для жарту.

"Ладно, я пішов":