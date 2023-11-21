Определены лучшие игроки сборной Украины в матче с Италией

Выбрали лучших игроков матча Украина – Италия по версии статистического портала WhoScored. Сразу два украинца имеют одинаковый показатель.

Самые высокие оценки среди игроков сборной Украины получили Виталий Миколенко и Александр Сваток – у них 7.3. Кроме Миколенко и Сватка, только Георгий Судаков получил оценку 7 или выше.

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Лучшие игроки матча Украина – Италия

Лучшим игроком в составе обеих команд признан Федерико Кьеза – 7.8.



Как оценили игру игроков/ WhoScored

Сборная Украины провела последний матч в отборе на Евро-2024. В Леверкузене "сине-желтые" поделили очки с итальянцами, завершив игру со счётом 0:0.

Отметим, что ранее в истории противостояний украинская сборная никогда не побеждала итальянцев, зафиксировав семь поражений и две ничьи.

Итальянцы, прибывая на игру после победы над Северной Македонией со счетом 5:2, имели преимущество в личных встречах, обыграв украинцев в сентябре, и в этом матче им хватило ничьей.

В компенсированное время украинцы претендовали на пенальти после вероятного сбивания Мудрика в штрафной. Судья нарушение правил не зафиксировал – эпизод на VAR не пересматривался.