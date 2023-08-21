Удар Ярмоленко и супергол дебютанта Полесья: подборка лучших мячей 4-го тура УПЛ

Четвертый тур чемпионата Украины подарил множество точных ударов и сенсационных результатов. Вашему вниманию – лучшие голы тура УПЛ.

В Украинской Премьер-Лиге подошел к завершению 4-й тур сезона 2023-2024. Уикенд получился горячим, сразу четыре главных фаворита турнира не смогли выиграть.

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При этом тур оказался очень результативным – 23 гола в восьми матчах (2,88 в среднем за игру). 24 канал предлагает свою пятерку лучших мячей тура.

5. Андрей Ярмоленко (Черноморец – Динамо)

Капитан сборной Украины впервые по возвращении в УПЛ отличился голом из игры (прошлые два были с пенальти). Комбинация Динамо получилась красивой: Шапаренко нашел свободного Ярмоленко, а тот безупречно пробил в ближний угол и сравнял счет.

4. Артур Авагимян (Черноморец – Динамо)

Впрочем, перед голом лидера Динамо одесситы открыли счет. Арендованный у Александрии Артур Авагимян подхватил мяч на линии штрафной, кивнул защитника и идеально пробил по воротам Нещерета. Мяч залетел в сетку от двух стоек.

Видео голов Авагимяна и Ярмоленко – в обзоре матча Черноморец – Динамо: