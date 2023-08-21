В Українській Прем'єр-Лізі підійшов до завершення 4 тур сезону 2023-2024. Вікенд вийшов гарячим, одразу чотири головні фаворити турніру не змогли виграти.

До теми Божевільні матчі з провалами грандів і перше звільнення: підсумки 4 туру УПЛ та турнірна таблиця

При цьому тур виявився дуже результативним – аж 23 голи у восьми матчах (2,88 в середньому за гру). 24 канал пропонує свою п'ятірку найкращих м'ячів туру.

5. Андрій Ярмоленко (Чорноморець – Динамо)

Капітан збірної України вперше після повернення в УПЛ відзначився голом з гри (минулі два були з пенальті). Комбінація Динамо вийшла красивою: Шапаренко знайшов вільного Ярмоленка, а той бездоганно пробив у ближній кут і зрівняв рахунок.

4. Артур Авагімян (Чорноморець – Динамо)

Втім перед голом лідера Динамо одесити відкрили рахунок. Орендований у Олександрії Артур Авагімян підхопив м'яч на лінії карного майданчика, хитнув захисника та ідеально пробив по воротах Нещерета. М'яч залетів у сітку від двох стійок.

Відео голів Авагімяна та Ярмоленка – в огляді матчу Чорноморець – Динамо:

2. Ростислав Тарануха (Дніпро-1 – Оболонь)

Киян змогли гучно про себе заявити у бою з віцечемпіоном, здобувши першу перемогу в сезоні. Відкрити рахунок "броварі" змогли після непоганого закидання Краснопіра. Але вишенькою став удар Таранухи, який зльоту влучив точнісінько у "дев'ятку".

Відео голу Таранухи (з 02:15):

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1. Аріельсон (ЛНЗ – Полісся)

Очолює хіт-парад гол бразильського новачка Полісся. Вже у дебютній грі Аріельсон вийшов з перших хвилин, а у другому таймі красивим пострілом з-за меж карного майданчика поцілив у кут воріт Пенькова. Більярдний постріл!

Відео голу Аріельсона (з 04:58):