Лучшие голы 2-го тура УПЛ: феерия Днепра-1 и украинский Де Брюйне во Львове – видео

Второй тур чемпионата Украины получился результативным и богатым мячом, но большинство из топ-мячей были забиты в Ужгороде. Вашему вниманию – лучшие голы тура УПЛ.

В УПЛ подошел к завершению 2-й тур сезона 2023-2024. Главными сенсациями в нем стали потери очков от Шахтера и Зари, в то время как Динамо устроило голевую феерию с Оболонью.

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В общей сложности уикенд получился результативным – аж 26 голов в восьми матчах (3,25 в среднем за игру). 24 канал предлагает свою пятерку лучших мячей тура.

5. Роман Дебелко (Заря – Кривбасс)

Криворожцы одержали хоть и волевую, но довольно убедительную победу над Кривбассом (3:1). Выделим последний гол, который провел Дебелко по замене. Форварда один на один вывел Хомченовский, а Роман показал мастерство в игре корпусом и не упустил момент.

Видео гола Дебелко:

4. Илья Квасниця (Рух – Ворскла)

Львовяне банально раздавили гостей из Полтавы, максимально поиздеваясь над обороной гостей. Правда, было место и для крутого разрезного паса от Притулы в стиле Де Брюйне, который вывел Квасницю у один на один. Илья со второй попытки таки убил.

Видео гола Квасницы:

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3. Виталий Бойко (Минай – ЛНЗ)

Еще один гол из разгромного матча, подарившего новичку УПЛ дебютную победу. Ее фундамент заложил дальний выстрел Бойко перед перерывом. Не без ошибки кипера Миная мяч залетел в ворота.

Видео гола Бойко:

2. Александр Пихаленок (Днепр-1 – Полесье)

Оба лучших гола тура отдади днепрянам. Команда Александра Кучера вырвала нервную победу над Полесьем и первый гол в турнире забил Пихаленок. После прострела с фланга Рубчинский набросил на ногу Александру, взлету прошившему Кудрика.

Видео гола Пихаленка:

1. Руслан Бабенко (Днепр-1 – Полесье)

Впрочем, до красоты от Бабенко этот удар не дотягивает. Уже в компенсированное время Руслан попытался вырвать победу отчаянным дальним выстрелом. Мяч едва не прошил насквозь сетку ворот Полесья.

Видео гола Бабенко: