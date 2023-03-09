Партнеры Мудрика зажигали: подборка лучших голов и сэйвов недели в Лиге чемпионов – видео

Челси эффектно прошел дортмундскую Боруссию. Главными факторами успеха лондонцев стал первый гол Рахима Стерлинга и невероятная игра Кэпи Аррисабалаги.

В Лиге чемпионов прошли первые ответные матчи 1/8 финала. По их итогам уже стали известны четыре команды, прошедшие в четвертьфинал.

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Ими стали Челси, Бенфика, Бавария и Милан. В четырех поединках вторника-среды было забито десять голов. Официальный сайт УЕФА объявил четвёрку претендентов на звание гола недели. Ими стали:

Рахим Стерлинг (Челси)

Гонсалу Рамуш (Бенфика)

Бьорн Майер (Брюгге)

Серж Гнабри (Бавария)

Видеорезка лучших голов и сэйвов недели в ЛЧ:

Также главный футбольный орган Европы сделал подборку лучших сэйвов этих матчей. В нее вошли две парировки от кипера Челси Аррисабалаги, а также по одному сейву от Меньяна (Милан), Форстера (Тоттенхэм) и Янна Зоммера (Бавария).

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Еще четыре четвертьфиналиста определятся на следующей неделе. Ими могут стать Порту или Интер, Ливерпуль или Реал, Айнтрахт или Наполи и Лейпциг или Манчестер Сити.