Милый эпизод произошел на 68-й минуте поединка, когда футболисты ввели мяч из аута. Тогда собака на всей скорости подбежала с другого фланга к мячу и попыталась прокусить круглого.

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Незваный гость на футбольном поле

Однако это ему не удалось. Четвероногий гость показал футболистам, как нужно владеть мячом и защищать его от соперника.

Появление собаки несколько развеселило трибуны, едва не уснувшие от скучного футбола в исполнении обоих коллективов. Через несколько секунд 12-го игрока удалось оторвать от мяча и вынести за пределы футбольного поля.

Прессслужба твиттера FOX Soccer забавно подписала это видео, пошутив, что лучшим в этом матче была собака, а не команды: "Да, Филадельфия Юнион хорошая команда и все такое, но эта собачка еще лучше".

Собака выбежала на поле во время матча: смотрите видео

Was this on your bingo card?



Yeah the @PhilaUnion is a good team and all, but this doggo is even better ️ pic.twitter.com/cK882huibw — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 8, 2023

Отметим, что матч так и закончился печальными нулями. Команды не определили сильнейшего в первом матче 1/8 финала.

Ответный матч состоится 15 марта.