УЕФА определил лучшие голы недели в Лиге чемпионов: видео футбольной красоты

Названы претенденты на лучший гол ответных матчей 1/4 финала ЛЧ. Среди них - два обводных выстрела от игроков Интера, а также комбинации футболистов Милана и Реала

В Лиге чемпионов прошли вторые матчи 1/4 финала, после которых определились полуфиналисты турнира. За последние четыре матча было забито 12 голов, то есть в среднем по три мяча за игру.

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УЕФА определил четырех кандидатов на самый лучший гол недели. В список вошли два мяча Интера, который расписал безумную ничью с Бенфикой (3:3).

Речь о голах Николо Бареллы и Хоакина Корреа. Им конкуренцию составят взятие ворот Наполи от Оливье Жиру из Милана, а также второй гол "реаловца" Родриго Гоэса в сетку Челси.

Лучшие голы недели в Лиге чемпионов:

Следует отметить, что в последних случаях авторы председателей отмечались уже в пустые ворота. УЕФА выделил эти мячи благодаря ярким комбинациям, а в случае Милана – невероятному дриблингу от Рафаэла Леау.

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Напомним, что в полуфинале действующий обладатель трофея Реал будет противостоять Манчестер Сити, а Милана ожидает дерби с соседями по городу Интером. Поединки пройдут 9-10 и 16-17 мая, а финал назначен на 10 июня в турецком Стамбуле.