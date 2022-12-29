Киевский клуб сделал видеонарезку лучших голов в 2022 году. В топ-10 лучших единоличным лидером по количеству мячей является полузащитник Виталий Буяльский. Прессслужба "бело-синих" тоже отметила роль Буяльского в выступлениях команды в текущем сезоне.

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Буяльский сыграл ключевую роль

Десятку лучших начал гол белорусский нападающий Илья Шкурин, который с июля 2021 по февраль 2022 выступал в аренде у Динамо. Интересен тот факт, что форвард является игроком российского ЦСКА Москва.

Также в видео имеются голы Дениса Гармаша, Виктора Цыганкова и Владислава Ваната.

"В тяжелый год войны первой команде Динамо тоже было непросто. Эмоциональное и физическое истощение от напряженной летней серии матчей – сначала благотворительных "За Мир", а впоследствии – квалификационных в Лигу чемпионов – привело к осенним неудачам. Несмотря на это, команда в каждом матче стремилась достичь максимума и забила много красивых мячей.Особенно в этом отметился Виталий Буяльский, который 2022 год был настоящим лидером Динамо. Вспоминаем эти голы и верим в новые успехи клуба и страны в Новом году!", - говорится под опубликованным видео.

Топ-3 самых красивых голов по мнению Динамо

1. Виталий Буяльский
2. Владислав Ванат
3. Денис Гармаш

Лучшие голы Динамо в 2022 году: смотрите видео

  • Динамо не смогло гарантировать себе выход в плей-офф Лиги Европы. Киевляне заняли последнее место в групповом раунде, набрав в шести матчах всего одно очко.
  • В чемпионате дела обстоят гораздо лучше – 30 очков и 3-я ступенька. Столько же баллов у идущего вторым Шахтера. Отставание от лидера Днепра-1 составляет пять пунктов.