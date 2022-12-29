Київський клуб зробив відеонарізку найкращих голів у 2022 році. У топ-10 найкращих одноосібним лідером за кількістю м'ячів є півзахисник Віталій Буяльський. Пресслужба "біло-синіх" теж відзначила роль Буяльського у виступах команди у поточному сезоні.

Читайте також Змінив футбол на футзал: лідер Динамо взяв участь у чемпіонаті України серед військових

Буяльський відіграв ключову роль

Десятку найкращих розпочав гол білоруський нападник Ілля Шкурін, який із липня 2021-го по лютий 2022 року виступав в оренді у Динамо. Цікавий той факт, що форвард є гравцем російського ЦСКА Москва.

Також у відео є голи Дениса Гармаша, Віктора Циганкова та Владислава Ваната.

"У важкий рік війни першій команді Динамо теж було непросто. Емоційне та фізичне виснаження від напруженої літньої серії матчів – спочатку благодійних "За Мир", а згодом – кваліфікаційних до Ліги чемпіонів – призвело до осінніх невдач. Попри це, команда у кожному матчі прагнула досягти максимуму і забила багато красивих м'ячів. Особливо у цьому відзначився Віталій Буяльський, який 2022 був справжнім лідером Динамо. Згадуємо ці голи і віримо у нові успіхи клубу та країни у Новому році!", – йдеться під опублікованим відео.

Топ-3 найкрасивіших голів на думку Динамо

1. Віталій Буяльський

2. Владислав Ванат

3. Денис Гармаш

Найкращі голи Динамо у 2022 році: дивіться відео