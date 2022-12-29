Київський клуб зробив відеонарізку найкращих голів у 2022 році. У топ-10 найкращих одноосібним лідером за кількістю м'ячів є півзахисник Віталій Буяльський. Пресслужба "біло-синіх" теж відзначила роль Буяльського у виступах команди у поточному сезоні.
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Буяльський відіграв ключову роль
Десятку найкращих розпочав гол білоруський нападник Ілля Шкурін, який із липня 2021-го по лютий 2022 року виступав в оренді у Динамо. Цікавий той факт, що форвард є гравцем російського ЦСКА Москва.
Також у відео є голи Дениса Гармаша, Віктора Циганкова та Владислава Ваната.
"У важкий рік війни першій команді Динамо теж було непросто. Емоційне та фізичне виснаження від напруженої літньої серії матчів – спочатку благодійних "За Мир", а згодом – кваліфікаційних до Ліги чемпіонів – призвело до осінніх невдач. Попри це, команда у кожному матчі прагнула досягти максимуму і забила багато красивих м'ячів. Особливо у цьому відзначився Віталій Буяльський, який 2022 був справжнім лідером Динамо. Згадуємо ці голи і віримо у нові успіхи клубу та країни у Новому році!", – йдеться під опублікованим відео.
Топ-3 найкрасивіших голів на думку Динамо
1. Віталій Буяльський
2. Владислав Ванат
3. Денис Гармаш
Найкращі голи Динамо у 2022 році: дивіться відео
- Динамо не змогла гарантувати собі вихід у плей-офф Ліги Європи. Кияни посіли останнє місце у груповому раунді, набравши у шести матчах лише одне очко.
- У чемпіонаті справи йдуть значно краще – 30 очок та 3-тя сходинка. Стільки ж балів у Шахтаря, який йде другим. Відставання від лідера Дніпра-1 складає 5 пунктів.