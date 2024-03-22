Роман Яремчук вошел в топ-5 бомбардиров в истории сборной Украины: полный рейтинг голеадоров

Форвард Валенсии Роман Яремчук помог сборной Украины совершить камбэк в матче против Боснии и Герцеговины. Сам же нападающий приблизился к показателю Сергея Реброва в национальной команде.

Сборная Украины одержала эффектную победу над Боснией и Герцеговиной в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024. Команда Сергея Реброва пропустила в середине второго тайма и долго проигрывала, пишет 24 канал.

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Яремчук в топ-5

Однако под занавес основного времени украинцы забили дважды. Героем встречи можно назвать Романа Яремчука, который вышел на 81 минуте и оформил гол и результативную передачу на Довбика.

Точный удар Романа стал для него 14-ым в футболке сборной Украины. Это позволило ему выйти на чистое пятое место в рейтинге бомбардиров национальной команды за всю историю. До этого он делил его с Олегом Гусевым, у которого 13 голов.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Украины:

Андрей Шевченко – 48 Андрей Ярмоленко – 46 Евгений Коноплянка – 21 Сергей Ребров – 15 Роман Яремчук – 14 Олег Гусев – 13 Сергей Назаренко – 12 Евгений Селезнев – 11 Виктор Цыганков – 11 Александр Зинченко – 9 Андрей Гусин – 9 Андрей Воробей – 9

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Финал плей-офф против Исландии

Уже в следующей игре Яремчук может догнать действующего коуча сборной Украины Сергея Реброва, который имеет на один точный удар больше. Эта игра состоится 26 марта в рамках финала плей-офф отбора на чемпионат Европы.

За путевку на Евро-2024 Украина поборется со сборной Исландии в польском Вроцлаве. Победитель пары попадет на турнир в группу Е, где будет соревноваться с Бельгией, Румынией и Словакией.