Месси и Мбаппе приблизились к Клозе: лучшие бомбардиры на чемпионатах мира

Звезды сборных Аргентины и Франции вошли в топ-шестерку лучших голеадоров на всех Мундиалях. Рассказываем о том, кто через четыре года в США, Канаде и Мексике сможет возглавить этот рейтинг.

На чемпионате мира 2022 года определился триумфатор. Кубок мира достался сборной Аргентины, выдавшей шикарный матч с командой Франции и победившей в серии пенальти, пишет 24 канал.

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Турнир подарил болельщикам не только безумную турнирную развязку, но и крутую гонку бомбардиров. Перед финалом на "Золотую бутсу" претендовали четыре игрока. Месси и Мбаппе имели по 5 голов, а Жиру и Альварес – по четыре.

В итоге трофей достался Килиану, который в финале оформил хет-трик и имеет на своем счету 8 голов. Что касается Лионеля, то он в решающей игре забил дважды и отстал один гол.

Лучшие бомбардиры ЧМ-2022:

Килиан Мбаппе (Франция) – 8 Лионель Месси (Аргентина) – 7 Оливье Жиру (Франция) – 4 Хулиан Альварес (Аргентина) – 4 Гонсалу Рамуш (Португалия) – 3 Альваро Мората (Испания) – 3 Эннер Валенсия (Эквадор) – 3 Коди Гакпо (Нидерланды) 3 Букайо Сако (Англия) – 3 Маркус Рэшфорд (Англия) – 3 Ришарлисон (Бразилия) – 3

Кто заберет корону Клозе

После этого турнира Мбаппе и Месси ворвались в рейтинг лучших голеадоров на всех Мундиалях. Аргентинец на пяти турнирах забил 13 голов, что позволило ему перегнать самого Пеле. Этот показатель вывел Лео на четвертое место, где он поравнялся с Жюстом Фонтеном.

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В свою очередь Килиан отыграл всего на двух Мундиалях, но забил лишь на один мяч меньше Месси (12). Он поравнялся с Пеле и уже на следующем Мундиале француз может перегнать рекордсмена Клозе, у которого 16 точных ударов.

Лучшие голеадоры всех чемпионатов мира:

МЕСТО ИГРОК СБОРНАЯ ГОЛЫ МАТЧИ ТУРНИРЫ 1 Мирослав Клозе Германия 16 24 2002 – 2014 2 Роналдо Бразилия 15 19 1994 – 2006 3 Герд Мюллер Германия 14 13 1970 – 1974 4 Жюст Фонтен Франция 13 6 1958 5 Лионель Месси Аргентина 13 26 2006 – 2022 6 Пеле Бразилия 12 14 1958 – 1970 7 Килиан Мбаппе Франция 12 14 2018 – 2022 8 Шандор Кочиш Венгрия 11 5 1954 9 Юрген Клинсманн Германия 11 17 1990 – 1998 10 Хельмут Ран Германия 10 10 1954 – 1958 11 Габриэль Батистута Аргентина 10 12 1994 – 2002 12 Гарри Линекер Англия 10 12 1986 – 1990 13 Теофило Кубильяс Перу 10 13 1970, 1978, 1982 14 Томас Мюллер Германия 10 19 2010 – 2022 15 Гжегож Лето Польша 10 20 1974 – 1982

Действующие игроки, которые могут побить рекорд Мирослава Клозе (16 голов):