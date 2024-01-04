"Есть только три больших имени": непобедимый чемпион назвал лучших боксеров современности - видео

Флойд Мейвезер – один из величайших боксеров в истории. Он провел на профессиональном ринге 50 боев, в которых одержал все победы (27 нокаутом).

Бывший чемпион мира поделился своим мнением по поводу современного бокса. Он выделил бойцов, которые, по его мнению, сейчас лучшие.

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Тройка лучших боксеров от Мейвезера

По словам легендарного Флойда Мейвезера, сейчас на ринге есть 3 боксера, которые выделяются среди других. Что интересно, места среди них не нашлось ни одному спортсмену из "королевской" весовой категории.

Сейчас в боксе есть только три больших имени — Каннело Альварес, Райан Гарсия и Джервонта Дэвис,

– сказал Мейвезер.

Смотрите видео с речью Мейвезера о лучших боксерах

Достижения тройки боксеров, которую выбрал Мейвезером