Достижение украинца на Мундиалях не превзошли: лучшие ассистенты Катара-2022

Чемпионат мира 2022 года в Катаре добежал до своего завершения. Рассказываем о лучших ассистентах Мундиаля.

На чемпионате мира 2022 определился триумфатор – сборная Аргентины в драматическом поединке победила Францию. Лучшие игроки турнира после финала получили индивидуальные награды от ФИФА.

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Мы уже рассказывали о лучших бомбардиров Мундиаля, теперь настал черед подвести итоги среди лучших распасовщиков.

Больше всего результативных передач на свой счет записали лидеры пяти сборных: Бруно Фернандеш, Антуан Гризманн, Гарри Кейн, Лионель Месси и Иван Перишич. На их счету по три ассиста. Еще 15 футболистов отдали по две результативные передачи.

Лучшие ассистенты Катара 2022

3 – Бруно Фернандеш (Португалия), Антуан Гризманн (Франция), Гарри Кейн (Англия), Лионель Месси (Аргентина), Иван Перишич (Хорватия)

2 – Жорди Альба (Испания), Диого Дало (Португалия), Усман Дембеле (Франция), Дензел Дюмфрис (Нидерланды), Жуан Феликс (Португалия), Фил Фоден (Англия), Рафаэл Геррейру (Португалия), Тео Эрна Деви Клаассен (Нидерланды), Килиан Мбаппе (Франция), Мислав Оршич (Хорватия), Кристиан Пулишич (США), Душан Тадич (Сербия), Винисиус Жуниор (Бразилия), Андрея Живкович (Сербия)

Отметим, что лучшим ассистентам Катара-2022 еще далеко до гроссмейстерских показателей предыдущих участников чемпионатов мира. Рекордистами являются пять футболистов, которые сумели отдать 5 голевых передач на одном турнире: Пеле (Бразилия) на ЧМ-1970, Роберт Гадоха (Польша) ЧМ-1974, Пьер Литтбарски (ФРГ) ЧМ-1982, Диего Марадона (Аргентина) ЧМ-1986, Томас Хесслер (Германия) ЧМ-1994.

Интересно, что украинец Игорь Беланов, выступавший за сборную СССР, на чемпионате мира 1986 года в Мексике отдал 4 ассиста. Распасовщики Мундиаля-2022 не сумели превзойти достижение обладателя "Золотого мяча" 1986 года.

Кстати, на предыдущем чемпионате мира ни один игрок не сумел отдать больше двух голевых передач.