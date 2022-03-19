Лучше умрем, но будем защищать Украину, чем будем жевать сопляки, – легкоатлетка Плотицина

Анна Плотицина будет защищать честь Украины на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении. Украинка будет выступать в беге с барьерами.

Плотицина: Спасибо украинскому народу, что мы такие есть

35-летняя украинская легкоатлетка высказала свою патриотическую позицию по поводу войны в Украине. Анна Плотицина рассказала, что в такое сложное время все должны поддерживать друг друга.

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Не забыла украинская бегунья поблагодарить армию, которая дает достойный отпор русской орде.

Мы все такие: лучше умрем, но будем защищать Украину, чем будем смотреть и жевать сопляки. Спасибо украинскому народу, что мы такие. Сейчас уже неважно ничего, кроме нашей поддержки друг другу, кроме мировой поддержки. Мы должны просыпаться с этим, молиться Богу. Победа будет за нами. Спасибо украинской армии. Спасибо, что не отступили и так долго и мужественно стоите и защищаете нашу страну,

– сказал Плотицина.

Напомним, что Анна пробилась в полуфинал бега на 60 метров с барьерами. В своем забеге украинка показала четвертый результат, но смогла отобраться в полуфинал благодаря шестому лучшему времени среди тех, кто не попал в тройку лидеров.

Выступление украинских легкоатлеток на чемпионате мира-2022

В первый соревновательный день выступала другая украинка Юлия Лобан. 21-летняя легкоатлетка замкнула топ-10 лучших в пятиборье.

В прыжках в высоту выступать сразу две украинки – Ирина Геращенко и Ярослава Магучих. Вторая как раз стала чемпионкой мира, а Ирина заняла 5 место.

В воскресенье, 20 марта, в сектор выйдет прыгунья в длину Марина Бех-Романчук.

Полуфинальный забег с участием Плотицыной состоится 19 марта в 19:23.