Плотіцина: Дякую українському народу, що ми такі є

35-річна українська легкоатлетка висловила свою патріотичну позицію щодо війни в Україні. Анна Плотіцина розповіла, що у такий складний час усі повинні підтримувати одне одному.

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Не забула українська бігунка подякувати армії, яка дає гідну відсіч російській орді.

Ми всі такі: краще помремо, але будемо захищати Україну, ніж дивитимемося й жуватимемо шмарклі. Дякую українському народу, що ми такі є. Зараз уже неважливо нічого крім нашої підтримки один одному, крім світової підтримки. Ми повинні прокидатися з цим, молитися Богу. Перемога буде за нами. Дякую українській армії. Дякую, що не відступили й так довго та мужньо стоїте й бороните нашу країну,

– сказав Плотіцина.