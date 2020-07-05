Лучше Роналду: футболист поразил шедевром в ворота лидера Беларуси – видео
Чемпионат Беларуси удивил очередным бешеным результативным ударом. На этот раз гол в активе узбека Шахбоз Усманова в матче против лидера чемпионата.
В рамках 16 тура Высшей лиги чемпионата Беларуси лидер чемпионата БАТЭ на своем поле принимал "Энергетик-БДУ", пишет 24 канал.
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Невероятная "пушка" узбека
Гости уже с 20 минуты играли в меньшинстве. Удаление получил Александр Свирепа.
Единственный результативный удар в матче был забит на 23-й минуте. "Энергетик-БДУ" заработал штрафной удар вдали от ворот. К мячу подошел узбек Шахбоз Усманов, который пушечным ударом в стиле Роберто Карлоса пробил голкипера.
В итоге лидер чемпионата БАТЭ потерпел минимальное поражение – 0:1.