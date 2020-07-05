Чемпіонат Білорусі здивував черговим шаленим результативним ударом. Цього разу гол у активі узбека Шахбоз Усманова у матчі проти лідера чемпіонату.

У рамках 16 туру Вищої ліги чемпіонату Білорусі лідер чемпіонату БАТЕ на своєму полі приймав "Енергетик-БДУ", пише 24 канал.

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Неймовірна "гармата" узбека

Гості вже з 20 хвилини грали у меншості. Вилучення отримав Олександр Свірепа.

Єдиний результативний удар у матчі був забитий на 23-й хвилині. "Енергетик-БДУ" заробив штрафний удар далеко від воріт. До м'яча підійшов узбек Шахбоз Усманов, який гарматним ударом у стилі Роберто Карлоса пробив голкіпера.

У підсумку лідер чемпіонату БАТЕ зазнав мінімальної поразки – 0:1.