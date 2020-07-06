Українська баскетболістка Аліна Ягупова змінила клубну прописку. Гравчиня турецького "Фенербахче" мала продовжити кар'єру у Росії, але вирішила залишитися у Туреччині.

На початку червня basket.com.ua повідомляв, що в міжсезоння 28-річна Ягупова перейде у новосибірське "Динамо".

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Також у "Динамо" мала перейти партнерка Ягупової по національній збірній України – Людмила Науменко. Раніше вона виступала за турецький клуб "Чукурова".

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6-го липня офіційно стало відомо, що Ягупова та Науменко повертаються у "Чукурову".

Форвардки збірної України уклали контракт на наступний сезон. Для 27-річної Науменко це буде третій сезон в турецькому клубі.

28-річна Ягупова виступала за "Чукурову" у сезонах 2017/18 і 2018/2019.

Ягупова стала найкращою у Європі

Українська баскетболістка, яка виступає на позиції форварда, стала MVP сезону 2019/20 жіночої Євроліги 2019/20.

Що таке MVP?Most Valuable Player – почесне звання, що надається у низці командних видів спорту гравцеві, який приніс найбільшу користь своїй команді протягом турніру.

У битві за звання найціннішої гравчині сезону капітанка збірної України з баскетболу випередила Емму Меессеман та Аліссу Томас.

У минулому сезоні Ягупова виступала в Туреччині за "Фенербахче". У 18 матчах чемпіонату Туреччини баскетболістка набирала у середньому 18,9 очка за гру.