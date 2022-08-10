Был невероятно сложный матч, – Луческу оценил выход Динамо в плей-офф квалификации ЛЧ

Динамо вышло в плей-офф квалификации ЛЧ после победы над Штурмом по сумме двух матчей. Далее киевлян ожидает португальская Бенфика.

Луческу: Мы встречались с очень мощной командой

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу подвел итоги матча. Он подчеркнул, что на этот раз киевляне соперничали с непростым соперником.

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"Это был невероятно сложный матч против очень хорошей команды. Если перед поединком с Фенербахче я был спокоен и уверен, что мы можем победить, то сегодня все было иначе. Я знал, что мы встречаемся с очень мощной командой, хорошо подготовленной физически, с молодыми полными энтузиазма игроками.

Штурм знает, как играть в квалификации, а затем очень мотивированным. В такой ситуации мы должны были не позволить сопернику контролировать игру и обладать позиционным преимуществом. Вместо этого хотели заставить их много двигаться без мяча. Как мы увидели, в последние 30 минут игроки Штурма уже не могли продолжать играть в свою игру", – сказал Луческу.

Также специалист прокомментировал гол Овчаренко и замену Гармаша.

"Что касается Овчаренко, то он очень хорошо сыграл в атаке и как следствие сумел забить. Я предполагал, что появление на поле Овчаренко и Караваева изменит игру, ведь это футболисты более атакующего плана.

Замена Гармаша была связана с тем, что он начал нервничать и протестовать, что неприемлемо для профессионального игрока с его опытом. С этим и была связана его замена, ведь он мог создать большие проблемы нашей команде", – добавил тренер.

Динамо встретится с Бенфикой в ​​плей-офф квалификации

В плей-офф "бело-синие" встретятся с Бенфикой Романа Яремчука. Португальцы победили Мидтьюлланд по итогам двух матчей.

Поединок пройдут 16/17 августа и 23/24 августа. Победитель будет играть в группе ЛЧ, проигравший – в группе ЛЕ.

Недавно тренер Динамо назвал главную проблему клуба в выступлениях в еврокубках.