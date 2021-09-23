Луческу проигнорировал коридор уважения от Шахтера после поражения в Суперкубке Украины: видео

Шахтер "всухую" разнес Динамо в Суперкубке Украины. Главный тренер киевлян Мирча Луческу остался недоволен поведением соперника во время матча, поэтому решил лишний раз не пересекаться с игроками "горняков".

Обиделся на бывшую команду

76-летний румынский специалист снова встретился на футбольном поле с бывшей командой. Мирча Луческу раскритиковал поведение "горняков" и решил ответить Шахтеру той же монетой.

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Расстроенные поражением динамовцы прошлись сквозь коридор уважения, который создали игроки донецкого клуба, чтобы получить свои серебряные награды.

Однако Луческу и его тренерский штаб через него не прошли. Они подождали, пока все динамовцы получат медали, и отдельно от других пошли от скамейки запасных сразу на награждение. Они миновали коридор от дончан.

Отметим, что матч завершился победой Шахтера со счетом 3:0.

Румын после игры обвинил тренерский штаб во главе с Роберто Де Дзерби и "горняков" в агрессии и неуважении к киевскому клубу. Дончане постоянно выбегали к полю со скамейки для запасных, объясняя что-то судье, и кричали в сторону киевлян. Наставник Динамо надеется, что в следующем поединке соперник будет вести себя иначе.

Луческу не прошел через коридор от Шахтера: видео