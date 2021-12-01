Луческу попал в список кандидатов на пост главного тренера сборной Румынии

Мирча Луческу является одним из претендентов на пост наставника сборной Румынии. Тренер уже руководил национальной командой.

Ушел, чтобы вернуться

Федерация футбола Румынии (ФФР) рассматривает сразу несколько вариантов на пост главного тренера национальной команды. Среди них оказался наставник Динамо Мирча Луческу.

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Сборная ищет специалиста, который станет преемником Мирела Редоя. Стороны не договорились о продлении контракта со специалистом. Интересно, что сборная Румынии пыталась переманить к себе Развана Луческу, сына тренера Динамо, но все завершилось неудачей.

Сразу 10 наставников попали в расширенный список претендентов.

Кандидаты на пост тренер сборной Румынии

Мирча Луческу

Ангел Йорденеску

Эдвард Йорденеску

Виктор Пицурке

Космин Олерой

Дан Петреску

Адриан Урсеа

Адриан Муту

Ласло Белени

Константин Гилке

Однако договориться с "мистером" будет не так легко. У Луческу есть действующий контракт с киевским клубом, который рассчитан до конца июня 2024 года. Тем более, что Динамо успешно выступает под его руководством.

Также соглашения с командами имеют Космин Олероя (Шарджа, ОАЭ) и Дан Петреску (Клуж, Румыния).

Луческу ранее возглавлял сборную Румынии

Румынский тренер Динамо ранее руководил национальной командой. Было это в далекие 1981 – 1986 годы. Тогда под его руководством сборная провела 43 матча.

После этого Луческу имел еще один тренерский опыт во главе национальной команды Турции – в период 2017 – 2019 годы. После чего принял предложение киевского Динамо.

К слову, сборная Румынии не смогла пробиться в плей-офф чемпионата мира-2022. Команда заняла третье место в группе J, позволив обогнать себя Германии и Северной Македонии. Только одного очка не хватило для того, чтобы пробиться в плей-офф.