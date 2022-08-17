С ними мы не можем играть в атакующий футбол, – Луческу о матче с Бенфикой

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу поделился своими ожиданиями от первого поединка с Бенфикой в ​​раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Первый матч состоится 17 августа.

Команда тренируется на одном поле с детьми

Наставник киевлян оценил нападающего Бенфики Романа Яремчука. Он отметил, что форвард португальцев является важным игроком не только в команде соперников, но и национальной команде.

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Луческу рассказал о проблемах команды. Он рассказал, в чем Динамо уступает Бенфике.

Нельзя сравнивать эти матчи и нашу ситуацию. Бенфика имеет отличную инфраструктуру, у них есть возможность и финансы, чтобы приглашать футболистов высокого уровня. Нам придется сразиться в поединках с ними. Сейчас у Динамо нет возможности осуществлять трансферы, мы не играем дома. Команда тренируется на одном поле с детьми, футболисты живут в отеле без своих семей,

– сказал тренер.

"Однако, несмотря на эти сложности, Динамо достигло очень хороших результатов в противостояниях с Фенербахче и Штурмом. И мы надеемся продолжить выступление в групповом этапе Лиги чемпионов. Это важно для Украины и игроки это чувствуют. На наших матчах собирается много украинских болельщиков, матерей из детьми. Они хотят почувствовать единство, находясь вдали от Украины в статусе вынужденных беженцев. Мы ответственны перед ними и постараемся подарить им положительные эмоции", – подчеркнул специалист.

"Индивидуально они очень сильны"

Тренер заявил, что у Бенфики больше возможностей, чем сейчас у Динамо. Однако в футболе возможно все.

"С Бенфикой мы не можем играть в атакующий футбол. У них много быстрых квалифицированных футболистов, умеющих обыгрывать и создавать свободные зоны. Индивидуально они очень сильны. Но футбол непредсказуем и потому так прекрасен. Перед началом матча никогда нельзя с уверенностью сказать, кто выйдет победителем. У Бенфики есть преимущество в классе, но Динамо играет сердцем", – сказал Луческу.

Луческу невероятно гордится своей командой.

Да. Никто кроме нас самих не может почувствовать, в какой ситуации мы оказались. Через что мы проходим, в каких условиях работаем и с какими усилиями удерживаем команду на высоком уровне. Но когда игроки выходят на поле, они превращаются в настоящих профессионалов и полностью предаются делу. Поэтому я благодарен своим подопечным,

– добавил коуч киевлян.

Динамо уже одолело Фенербахче и Штурм в квалификации к групповому этапу Лиги чемпионов. Последним соперником станет Бенфика, поединки запланированы на 17 и 23 августа.