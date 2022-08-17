Луческу: Команда тренується на одному полі з дітьми

Наставник киян оцінив нападника Бенфіки Романа Яремчука. Він наголосив, що форвард португальців є важливим гравцем не тільки у команді суперників, але й у національній команді.

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Луческу розповів про проблеми команди. Він розповів у чому Динамо поступається Бенфіці.

Не можна порівнювати ці матчі та нашу ситуацію. Бенфіка має чудову інфраструктуру, вони мають можливість і фінанси, щоб запрошувати футболістів високого рівня. Нам доведеться битися у поєдинках із ними. Зараз Динамо не має змоги здійснювати трансфери, ми не граємо вдома. Команда тренується на одному полі з дітьми, футболісти мешкають у готелі без своїх сімей,

– сказав тренер.

"Однак, незважаючи на ці складнощі, Динамо досягло дуже хороших результатів у протистояннях з Фенербахче та Штурмом. І ми сподіваємось продовжити виступ у груповому етапі Ліги чемпіонів. Це важливо для України і гравці це відчувають. На наших матчах збирається багато українських уболівальників, матерів із дітьми. Вони хочуть відчути єдність, перебуваючи далеко від України у статусі вимушених біженців. Ми відповідальні перед ними та постараємося подарувати їм позитивні емоції", – наголосив фахівець.

"Індивідуально вони дуже сильні"

Тренер заявив, що у Бенфіки більше можливостей, ніж зараз у Динамо. Однак у футболі можливо все.

"З Бенфікою ми не можемо грати в атакуючий футбол. Вони мають багато швидких кваліфікованих футболістів, які вміють обігравати та створювати вільні зони. Індивідуально вони дуже сильні. Але футбол непередбачуваний і тому такий прекрасний. Перед початком матчу ніколи не можна впевнено сказати, хто вийде переможцем. Бенфіка має перевагу у класі, але Динамо грає серцем", – сказав Луческу.

Луческу неймовірно пишається своєю командою.

Так. Ніхто, окрім нас самих, не може відчути, в якій ситуації ми опинилися. Через що ми проходимо, в яких умовах працюємо і з якими зусиллями утримуємо команду на високому рівні. Але коли гравці виходять на поле, вони перетворюються на справжніх професіоналів і повністю віддаються справі. Тому я вдячний своїм підопічним,

– додав коуч киян.

Зверніть увагу! Динамо вже здолало Фенербахче та Штурм у кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів. Останнім суперником стане Бенфіка, поєдинки заплановані на 17 та 23 серпня.