Луческу остался недоволен отношением динамовцев к игре в Кубке Украины

Киевское Динамо пробилось в 1/4 финала Кубка Украины. Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу остался не слишком доволен игрой команды против Мариуполя.

"Игра во втором тайме не понравилась"

Столичный клуб обыграл "азовцев" на выезде со счетом 1:2. Голы за "бело-синих" забивали Беньямин Вербич и Артем Шабанов.

Детальнее об игре Динамо легко обыграло Мариуполь и вышло в 1/4 финала Кубка Украины: видео

Румынский наставник "Динамо" прокомментировал победу в кубковом противостоянии. Тренер признался, что игра во второй 45-минутке ему вообще не понравилась. Мирча Луческу остался недоволен отношением своих подопечных к поединку.

Мы начали игру хорошо, много комбинировали, хорошо контролировали мяч, забили два гола. В перерыве провел замены, то как мы играли во втором тайме, мне не понравилось. Не доволен отношением наших парней к игре. В составе соперника молодые, амбициозные футболисты, что играли до конца, забили свой гол. Для нас было важно пройти дальше, и сейчас уже думаю о субботней игре в чемпионате,

– сказал Луческу.

"Во втором тайме все футболисты сыграли ниже своих возможностей"

"Мистер" прибег к ротациям в составе. Румын дал поиграть тем футболистам, которые не получают много игровой практики в чемпионате и еврокубках.

Да, этим игрокам в кубковых матчах предоставляется шанс показать себя. Не могу сказать, что в первом тайме все было плохо, но во втором тайме все футболисты сыграли ниже своих возможностей. На это и счет повлиял, и то, что они расслабились, а возможно, сказалась и усталость, поскольку они давно не играли и не имеют игрового тонуса,

– рассказал Мирча Луческу.

В конце матча у игроков были судороги. Это свидетельствует о разном уровне готовности к матчам всех футболистов. У динамовцев сложный график. Уже 30 октября киевляне снова приедут в Мариуполь на игру против одноименного клуба. А уже через два дня (2 ноября) чемпион УПЛ сыграет дома в Лиге чемпионов против Барселоны.