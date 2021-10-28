"Гра у другому таймі не сподобалась"

Столичний клуб обіграв "азовців" на виїзді з рахунком 1:2. Голи за "біло-синіх" забивали Беньямін Вербич та Артем Шабанов.

Детальніше про гру Динамо легко обіграло Маріуполь і вийшло в 1/4 фіналу Кубка України: відео

Румунський наставник Динамо прокоментував перемогу у кубковому протистоянні. Тренер зізнався, що гра у другій 45-хвилинці йому взагалі не сподобалась. Мірча Луческу залишився незадоволений ставленням своїх підопічних до поєдинку.

Ми розпочали гру добре, багато комбінували, добре контролювали м'яч, забили два голи. У перерві провів заміни, те, як ми грали у другому таймі, мені не сподобалося. Не задоволений ставленням наших хлопців до гри. У складі суперника молоді, амбітні футболісти, що грали до кінця, забили свій гол. Для нас було важливо пройти далі, і зараз уже думаю про суботню гру в чемпіонаті,

– сказав Луческу.

"У другому таймі всі футболісти зіграли нижче за свої можливості"

"Містер" вдався до ротацій у складі. Румун дав пограти тим футболістам, які не отримують багато ігрової практики у чемпіонаті та єврокубках.

Так, цим гравцям у кубкових матчах надається шанс показати себе. Не можу сказати, що в першому таймі все було погано, але у другому таймі всі футболісти зіграли нижче за свої можливості. На це і рахунок вплинув, і те, що вони розслабилися, а можливо, далася взнаки й втома, оскільки вони давно не грали та не мають ігрового тонусу,

– розповів Мірча Луческу.

Наприкінці матчу у гравців хапали судоми. Це свідчить про різний рівень готовності до матчів усіх футболістів. У динамівців складний графік. Вже 30 жовтня кияни знову приїдуть у Маріуполь на гру проти однойменного клубу. А вже через два дні (2 листопада) чемпіон УПЛ зіграє вдома у Лізі чемпіонів проти Барселони.