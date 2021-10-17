Луческу недоволен игрой Супряги: нападающий провалил матч со Львовом

Владислав Супряга не сыграл даже тайма в матче со Львовом. Нападающий не забил со 100-процентной позиции и сел на скамью запасных.

Луческу: Это возможность ему подумать

Мирча Луческу удивил всех заменой Владислава Супряги уже в первом тайме. Румынский специалист остался недоволен уровнем игры 21-летнего форварда.

Как это было Безголевое проклятие: как Супряга не забил за Динамо с двух метров – видео

"Мистер" заявил, что Супряга должен был забивать с двух метров в начале матча. Его гол мог бы полностью изменить ход поединка. Но Владислав ошибся. Впоследствии он сфолил на собственной части поля, откуда вышел пенальти.

Луческу отметил, что нападающему нужно более сконцентрировано и внимательно вести себя на футбольном поле.

Замена Супряги? Это возможность ему подумать о том, что было на поле, о том, что он сделал. Он не забил гол, который должен был. Затем он сфолил на нашей половине поля, откуда вышел пенальти. Он должен был быть более внимательным и сконцентрированным в этих двух эпизодах,

– рассказал Луческу.

Вместо Супряги на 41-й минуте на поле появился Денис Гармаш. Наставник Динамо угадал с заменой. Гармаш отметился дублем.

Румынский тренер убежден, что футболисту нужно сделать правильные выводы из своей игры.

"Все хорошо знают его качества. У него очень хорошие физические качества, хорошая техника – у него все есть для нападающего. Но он должен понимать, что профессиональный футбол – это большой характер, внимание и концентрация. Он должен сделать выводы. Это жизненный урок профессионального футболиста", – добавил Луческу.