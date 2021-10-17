Луческу недоволен игрой Супряги: нападающий провалил матч со Львовом
Источник:Футбол 1/2/3
Владислав Супряга не сыграл даже тайма в матче со Львовом. Нападающий не забил со 100-процентной позиции и сел на скамью запасных.
Луческу: Это возможность ему подумать
Мирча Луческу удивил всех заменой Владислава Супряги уже в первом тайме. Румынский специалист остался недоволен уровнем игры 21-летнего форварда.
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"Мистер" заявил, что Супряга должен был забивать с двух метров в начале матча. Его гол мог бы полностью изменить ход поединка. Но Владислав ошибся. Впоследствии он сфолил на собственной части поля, откуда вышел пенальти.
Луческу отметил, что нападающему нужно более сконцентрировано и внимательно вести себя на футбольном поле.
Замена Супряги? Это возможность ему подумать о том, что было на поле, о том, что он сделал. Он не забил гол, который должен был. Затем он сфолил на нашей половине поля, откуда вышел пенальти. Он должен был быть более внимательным и сконцентрированным в этих двух эпизодах,
– рассказал Луческу.
Румынский тренер убежден, что футболисту нужно сделать правильные выводы из своей игры.
"Все хорошо знают его качества. У него очень хорошие физические качества, хорошая техника – у него все есть для нападающего. Но он должен понимать, что профессиональный футбол – это большой характер, внимание и концентрация. Он должен сделать выводы. Это жизненный урок профессионального футболиста", – добавил Луческу.
- Матч завершился разгромной победой киевского клуба – 1:4. Победа позволила "бело-синим" вернуть себе первую строчку таблицы УПЛ.
- Супряга в новом сезоне сыграл всего 5 матчей, в которых не отмечался результативными действиями.