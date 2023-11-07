Известный украинский спортивный журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал, на каких условиях Динамо и бывший главный тренер киевлян Мирча Луческу прекратили сотрудничество. По словам Цыганика, никакой компенсации от клуба румынский специалист не получал.

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Луческу подписал все документы о расторжении контракта

У Луческу нет никаких финансовых претензий к Динамо. Он подписал все документы о расторжении контракта. Нет никаких компенсаций, этот вопрос не поднимался. Он сам принял это решение и остановил контракт на дате этого решения,

– сказал Цыганик.

Журналист добавил, что у Луческу нет никаких претензий к руководству Динамо, поскольку все, что он просил, выполнялось – как в плане инфраструктуры, так и в плане футболистов, с которыми Мистер работал.

Луческу возглавлял Динамо с лета 2020 года по 3 ноября 2023 года. Под его руководством в первый сезон киевляне выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины, но после этого не взяли ни одного трофея. С 2004 по 2016 годы румынский специалист тренировал в Украине донецкий Шахтер.