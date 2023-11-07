Відомий український спортивний журналіст та коментатор Ігор Циганик повідомив, на яких умовах Динамо та вже колишній головний тренер киян Мірча Луческу припинили співпрацю. За словами Циганика, жодної компенсації від клубу румунський фахівець не отримував.

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Луческу підписав усі документи про розірвання контракту

У Луческу немає жодних фінансових претензій до Динамо. Він підписав усі документи про розірвання контракту. Немає жодних компенсацій, це питання не порушувалося. Він сам ухвалив це рішення, і зупинив контракт на даті цього рішення,

– сказав Циганик.

Журналіст додав, що Луческу немає жодних претензій до керівництва Динамо, оскільки все, що він просив, виконувалося – як у плані інфраструктури, так і в плані футболістів, з якими Містер працював.

Луческу очолював Динамо з літа 2020 року до 3 листопада 2023 року. Під його керівництвом у перший сезон кияни виграли чемпіонат, Кубок та Суперкубок України, але після того не взяли жодного трофея. З 2004 по 2016 рік румунський фахівець тренував в Україні донецький Шахтар.