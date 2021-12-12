Луческу накричал на судью после грубого фола против Цыганкова: видео эмоции тренера

Динамо 12 декабря сыграло в центральном матче тура против Зари. Лидеру киевлян Виктору Цыганкову неоднократно доставалось по ногам.

Встал на защиту своего лидера

Мирча Луческу не хочет лишних кадровых проблем. О чем подчеркнул главный судья матча Динамо – Заря.

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В одном из эпизодов игрок гостей грубо наехал в ногу Виктора Цыганкова. Лидеру Динамо изрядно досталось от соперника. Тренер Динамо эмоционально отреагировал на эту борьбу.

Румынский специалист указал на фол и отметил, что не хочет оставаться без одного из своих лидеров атаки.

Руками там! Как нет? Я же вижу! Руками, всегда руками! Я не хочу оставаться без него,

– закричал Луческу.