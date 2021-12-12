Встал на защиту своего лидера
Мирча Луческу не хочет лишних кадровых проблем. О чем подчеркнул главный судья матча Динамо – Заря.
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В одном из эпизодов игрок гостей грубо наехал в ногу Виктора Цыганкова. Лидеру Динамо изрядно досталось от соперника. Тренер Динамо эмоционально отреагировал на эту борьбу.
Румынский специалист указал на фол и отметил, что не хочет оставаться без одного из своих лидеров атаки.
Руками там! Как нет? Я же вижу! Руками, всегда руками! Я не хочу оставаться без него,
– закричал Луческу.
- Динамо упустило домашнюю победу в игре с Зарей. Буяльский первым открыл счет в матче, но уже через пять минут цифры на табло сравнял Аллахьяр.
- В итоге – 1:1.
- "Бело-синие" уходят на зимний перерыв на 2-м месте, имея в своем активе 45 очков. Лишь два пункта отдаляют киевлян от первой позиции, которую занимает Шахтер.
- Заря с 36 баллами располагается на 4-й строчке.