Ницца контактировала с Луческу: президент Динамо резко отреагировал на эти слухи

В СМИ появились слухи о заинтересованности Ниццы в сторону главного тренера Динамо Мирчи Луческу. Президент киевского клуба Игорь Суркис уже отреагировал на подобную информацию.

Как будто румынский специалист уже даже контактировал с французским клубом и попросил руководство Ниццы подождать до лета 2023 года. Мирча Луческу хочет доработать сезон-2022/2023 на тренерском мостике Динамо.

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Хотя до этого было два сомнительных комментария, в которых 77-летний наставник намекал на возможную отставку из Динамо. Луческу заявлял, что наступил такой момент, когда он может покинуть столичный клуб в любой момент. Это было после второго поражения киевлян во втором круге УПЛ от луганской Зари (1:0).

На старте второй части сезона "бело-синие" одержали лишь одну победу в трех последних поединках.

Реакция владельца киевского клуба

Президент киевского клуба Игорь Суркис мгновенно отреагировал на такие слухи об интересе Ниццы и возможных переговорах с Луческу. Владелец Динамо не хочет комментировать информацию, которую назвал "бредом". Суркис дал понять, что не отпустит Луческу от должности главного тренера Динамо.

Нет смысла комментировать этот бред,

– ответил президент Динамо.

Напомним, что контракт Луческу с Динамо рассчитан до конца июня 2024, а пришел румын в команду в июле 2020-го. Под его руководством киевляне уже провели 99 матчей (57 побед при 26 поражениях, еще 16 поединков заканчивались ничьей). "Мистер" привел столичный гранд в три трофея.

Подопечные румынского специалиста идут на 4 месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 33 балла. "Бело-синие" отстают от третьей позиции, которую занимает Заря, на 4 очка.

Преимущество над ближайшим соперником, которым является Александрия, составляет 5 пунктов.

К слову. Уже 2 апреля Динамо сыграет в УПЛ против Львова. Этот поединок станет юбилейным сотым для Мирчи Луческу во главе киевлян. Начало встречи в 13.00.