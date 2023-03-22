Начебто румунський спеціаліст вже навіть контактував із французьким клубом та попросив керівництво Ніцци зачекати до літа 2023 року. Мірча Луческу хоче допрацювати сезон-2022/2023 на тренерському містку Динамо.

До теми Французький клуб хоче запросити Мірчу Луческу: чи залишить румун Динамо посеред сезону

Хоча до цього були два сумнівні коментарі, у яких 77-річний наставник натякав на можливу відставку із Динамо. Луческу заявляв, що настав такий момент, коли він може покинути столичний клуб у будь-який момент. Було це після другої поразки киян у другому колі УПЛ від луганської Зорі (1:0).

На старті другої частини сезону "біло-сині" здобули лише одну перемогу у трьох останніх поєдинках.

Реакція власника київського клубу

Президент київського клубу Ігор Суркіс миттєво відреагував на такі чутки про інтерес Ніцци та можливі перемовини з Луческу. Власник Динамо не хоче коментувати інформацію, яку назвав "дурницею". Суркіс дав зрозуміти, що не відпустить Луческу з посади головного тренера Динамо.

Немає сенсу коментувати цю маячню,

– відповів президент Динамо.

Нагадаємо, що контракт Луческу з Динамо розрахований до кінця червня 2024 року, а прийшов румун у команду у липні 2020-го. Під його керівництвом кияни вже провели 99 матчів (57 перемог при 26 поразках, ще 16 поєдинків закінчувались нічиєю). "Містер" привів столичний гранд до 3-х трофеїв.

Підопічні румунського спеціаліста йдуть на 4-му місці у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 33 бали. "Біло-сині" відстають від третьої позиції, яку займає Зоря, на 4 очки.

Перевага над найближчим суперником, яким є Олександрія, складає 5 пунктів.