25-летний бразилец является одним из тех игроков, за которыми следят киевляне. Также отмечается, что в услугах Кайзера заинтересованы и турецкие клубы.

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Карьера Кайзера

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 1,3 миллиона евро. Футболист может сыграть как в центре нападения, так и на флангах полузащиты.

В составе Атлетико Паранаэнсе Кайзер во всех турнирах провел 32 матча и забил 9 голов.

Свою профессиональную карьеру Кайзер начинал в Васку да Гама, после чего играл за Оэсте, Португеза, Вилла Нову, Ферровиарио, Тупи, Крузейро, Атлетико Гойяненсе (дважды), Понте Прету, Шапикоэнсе.