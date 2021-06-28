Луческу готов отпустить Супрягу: сколько хочет Динамо за трансфер нападающего

Киевское Динамо готово расстаться с нападающим Владиславом Супрягой. Киевляне хотят выручить солидную сумму за 21-летнего футболиста.

Супряге готовы указать "на дверь"

Дороги киевского Динамо и Владислав Супряги могут разойтись. Клуб хочет заработать за переход форварда в летнее трансферное окно 9 миллионов евро.

Вот это да Динамо взяло на сборы лучшего форварда УПЛ Кулача

Однако не все деньги достанутся киевлянам. Четверть суммы, вырученной от трансфера Супряги, Динамо придется перевести на счета Днепра-1. Все потому, что именно такая договоренность была между клубами при переходе Владислава.

Год назад итальянская Болонья предлагала за нападающего даже на один миллион больше – 10 миллионов евро. Однако тогда руководство чемпионов УПЛ отказало итальянцам.

Одним из главных претендентов на футболиста является итальянский Торино, которое выступает в Серии А. В сезоне-2020/2021 клуб остановился в шаге от вылета – 17 место среди 20 команд.

В Торино считают, что могут уменьшить сумму трансфера Супряги. Форвард переживает не лучшие времена своей карьеры. Но Динамо не пойдет на снижение стоимости.